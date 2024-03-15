Окупанти обстріляли за добу міста і села Херсонської області, а ППО ліквідувала один ворожий "шахед"

Російські війська за добу обстріляли міста і села Херсонської області, а ППО ліквідувала один ворожий "шахед", повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Новоберислав, Дудчани, Червоний Маяк, Берислав, Вірівку, Кізомис, Новотягинку, Токарівку, Ромашкове, Антонівку, Понятівку та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок і 5 приватних будинків.

Також унаслідок обстрілів зафіксовано влучання в музей, магазин і об’єкт громадського харчування. Було пошкоджено гаражне приміщення автотранспортного підприємства, автобуси, комунальну техніку та легкові автомобілі.

За цю добу постраждалих серед цивільного населення немає, зазначив Прокудін.

Крім того, протиповітряна оборона області знищила один "Shahed-131/136".

Водночас, за словами голови військової адміністрації Романа Мрочка, Херсонську міську територіальну громаду ворог обстріляв 7 разів. Ураження зафіксовано в Херсоні.

Зокрема, було пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, кафе, музей, 2 цивільних автомобілі, 1 службовий автомобіль, 1 навантажувач та 11 автобусів.

Унаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу в Херсонській громаді поранених немає.