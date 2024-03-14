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18:49 14.03.2024

Унаслідок обстрілів із важкої артилерії та дронами-камікадзе в Нікополі поранені шестеро людей, серед них - діти

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Унаслідок обстрілів із важкої артилерії та дронами-камікадзе в Нікополі поранені шестеро людей, серед них - діти

Унаслідок атак російських окупаційних військ у Нікополі (Дніпропетровська обл.) постраждали шестеро осіб - пораненим від 7 до 74 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Тричі російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе. Чотири рази накривали вогнем важкої артилерії. Терор окупанти влаштували районному центру. Постраждали шість людей. Пораненим від 7 до 74 років", - повідомив він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За даними Лисака, у місті пошкоджені "майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда. А ще два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач".

"В інших районах області, попри повітряні тривоги, минулося без обстрілів", - додав Лисак.

Теги: #обстріл #нікополь

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