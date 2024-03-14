Зеленський розповів Шольцу про потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент України подякував главі німецького уряду і народу Німеччини за тривалу всебічну підтримку України, яку було зафіксовано у двосторонній безпековій угоді, повідомила пресслужба Зеленського.

Лідери держав обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю України та Німеччини.

Під час розмови Зеленський привітав затвердження з боку Європейської Комісії проєкту переговорних рамок про вступ України до Європейського Союзу.

"Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті щодо розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер – крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", - заявив президент України.

Також лідери обговорили розвиток оборонного співробітництва як на рівні держав, так і на рівні підприємств ОПК. Окрему увагу було приділено питанню локалізації оборонного виробництва в Україні.

Зазначається, що Зеленський передав Шольцу пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО і подякував Німеччині за долучення до зусиль Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України.

Крім того, президент України та канцлер Німеччини обмінялися думками щодо результатів конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого і скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника. У п'ятницю в Берліні відбудеться зустріч Олафа Шольца з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Лідери також зупинилися на організації Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні.