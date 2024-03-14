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13:47 14.03.2024

Генсек НАТО закликає союзників поквапитися з постачанням боєприпасів Україні

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Генсек НАТО закликає союзників поквапитися з постачанням боєприпасів Україні

Члени НАТО мають продемонструвати політичну рішучість у підтримці Києва і швидко постачати необхідні Україні боєприпаси, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Україні потрібно більше підтримки, і вона їм потрібна зараз. Їм не вистачає боєприпасів. У нас є можливості надати те, що їй потрібно", - сказав Столтенберг на пресконференції у четвер.

"Наразі нам потрібно продемонструвати політичну рішучість зробити це. Усі союзники мають повною мірою використовувати свої ресурси і здійснювати постачання швидко", - додав він.

Теги: #нато #боєприпаси

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