Генсек НАТО закликає союзників поквапитися з постачанням боєприпасів Україні

Члени НАТО мають продемонструвати політичну рішучість у підтримці Києва і швидко постачати необхідні Україні боєприпаси, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Україні потрібно більше підтримки, і вона їм потрібна зараз. Їм не вистачає боєприпасів. У нас є можливості надати те, що їй потрібно", - сказав Столтенберг на пресконференції у четвер.

"Наразі нам потрібно продемонструвати політичну рішучість зробити це. Усі союзники мають повною мірою використовувати свої ресурси і здійснювати постачання швидко", - додав він.