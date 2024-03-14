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12:40 14.03.2024

СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали російську зброю

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СБУ і Нацполіція затримали "чорних зброярів", які продавали російську зброю

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України викрили чотирьох "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну російську зброю і вибухівку. 

"Служба безпеки й Національна поліція запобігли продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл у трьох регіонах України. Серед вилученого у зловмисників - понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

Зокрема, за інформацією української спецслужби, у Харківській області затримано зловмисника, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження. Він зберігав зброю в підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

"Під час огляду схованки виявлено кілька ящиків із тротилом і пластидом, снайперську гвинтівку Драгунова, боєприпаси до гранатометів і протитанкового ракетного комплексу "Фагот", понад 13 тис. набоїв різного калібру", - уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив до тайника з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

На Київщині виявлено кілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти. "Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. Під час огляду приміщення там виявлено російський БРДМ із великокаліберним кулеметом. Крім цього, неподалік у підземному схроні було понад 150 пострілів до гранатометів і 15 бойових гранат російського виробництва", - інформують в українській спецслужбі.

На Дніпропетровщині, згідно з повідомленням СБУ, затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова - фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв'язки.

Під час обшуку у зловмисника також знайдено два автомати АК-74, чотири бойові гранати та понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Теги: #зброя_рф #чорний_ринок

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