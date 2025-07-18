Інтерфакс-Україна
Події
13:01 18.07.2025

ГУР ознайомив Келлога з компонентами російської зброї західного виробництва

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ГУР ознайомив Келлога з компонентами російської зброї західного виробництва
Фото: https://t.me/DIUkraine/

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння, повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як повідомила пресслужба у телеграмі у п'ятницю, Келлог відвідав спеціальну виставку організовану порталом War&Sanctions ГУР спільно з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed ("герань") та російських "гербера", якими держава-агресор тероризує цивільне населення України. Також серед ідентифікованих компонентів — критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за "сірими схемами" в обхід міжнародних санкцій.

"Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на Москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках", — наголосив військовослужбовець ГУР МО України з позивним Шифр.

Теги: #гур #зброя_рф #келлог

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