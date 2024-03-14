Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

Російські військові в середу вдень 66 разів обстріляли 10 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 332 вибухи, одна людина загинула, поранень зазнали двоє мирних жителів, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

"Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 332 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено авіаудар (1 вибух), обстріли з гелікоптера НАР (25 вибухів), авіаудари УАБ (31 вибух), обстріл з артилерії (28 вибухів), РСЗВ (67 вибухів), з гранатомета СПГ (2 вибухи). Унаслідок обстрілу з вертольота НАР (6 вибухів) одна людина загинула і двоє дістали поранення.

У Білопільській громаді було здійснено обстріли з танка (8 вибухів), мінометів (19 вибухів), артилерії (27 вибухів), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) і скинули ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (24 вибухи), був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

У Новослобідській громаді був артилерійський (5 вибухів) та обстріл із міномета (22 вибухи). По Середино-Будській громаді ворог скинув 15 мін, а також здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).

Мінометних обстрілів зазнали Шалигинська (9 вибухів) та Зноб-Новгородська (3 вибухи) громади.

У Ворожбянській громаді було зафіксовано обстріл з артилерії (11 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).