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19:01 13.03.2024

Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі військових ФРН, у випадку з Україною це неприйнятно - Шольц

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Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі військових ФРН, у випадку з Україною це неприйнятно - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що авіаційні крилаті ракети Taurus належать до озброєнь, для контролю над якими потрібні німецькі військовослужбовці, тому постачання таких ракет Україні виключене.

"На мій погляд, ідеться про далекобійну зброю. Оскільки під час її застосування важливо не втратити контролю над нею, її не вдасться використовувати без розгортання німецьких військових. Я відкидаю такий варіант", - наводить Associated Press (АР) слова канцлера, сказані в бундестазі.

Він нагадав про внесок ФРН у надання військової допомоги Україні: у цьому плані Німеччина посідає друге місце після США. Однак Шольц уточнив, що кожен випадок постачання допомоги німецька влада розглядає в індивідуальному порядку. "Розсудливість - це не слабкість, як вважає дехто. Розсудливість - це те, на що жителі нашої країни мають право", - сказав канцлер.

Раніше Шольц неодноразово відмовлявся від постачання Україні ракет Taurus, хоча в правлячій коаліції і серед німецької опозиції лунали заклики передати Києву ракети.

 

Теги: #шольц #taurus

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