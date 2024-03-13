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14:31 13.03.2024

Глава МЗС: Ми вдячні українцям за мир у Молдові, далі надаватимемо всю можливу допомогу

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Глава МЗС: Ми вдячні українцям за мир у Молдові, далі надаватимемо всю можливу допомогу

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (Mihai Popșoi) висловив вдячність українцям за мир і стабільність у Молдові й запевнив у подальшій підтримці України.

"Я дуже вдячний громадянам України від усього населення Молдови за той мир і стабільність, який ми маємо в Молдові. Ми і далі надаватимемо всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси", - сказав Попшой на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Попшой наголосив, що Республіка Молдова та її народ рішуче засуджують агресію РФ проти України, що супроводжується російськими воєнними злочинами, загибеллю українських людей, окупацією території та масовим руйнуванням інфраструктури.

Глава МЗС Молдови ще раз підтвердив повну підтримку Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, і наголосив на підтримці інших міжнародних ініціатив. Також міністр знову заявив про повну підтримку Республікою Молдова створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії.

Попшой зазначив, що його візит ще раз підтверджує, що Республіка Молдова та Україна є стратегічними партнерами, а діалог між країнами є постійним і спрямованим на досягнення цілей, пов'язаних із розвитком і прогресом двох держав.

Окремо він зазначив, що на сьогодні молдовани живуть у стані миру, попри зусилля Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи проксі, щоб "відвести Молдову із законного шляху вступу до Європейського Союзу".

"Але ми, як і раніше, сповнені рішучості й упевнені, що наші громадяни зможуть відрізнити свої реальні інтереси від того, що їм намагається навіяти пропаганда, яка насправді йде врозріз із національними інтересами Республіки Молдова", - додав глава МЗС.

Теги: #молдова #українці #підтримка #попшой

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