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20:39 12.03.2024

ПП "Нижанковичі - Мальховіце" буде відкрито для пасажирських автобусів у червні

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ПП "Нижанковичі - Мальховіце" буде відкрито для пасажирських автобусів у червні

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" буде відкрито для пасажирського сполучення в червні, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на онлайн зустрічі з перевізниками у вівторок.

"Нові пункти пропуску створюються. Якщо говорити про напрямок на Польщу, буде відкрито цього року, буквально в червні, пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" для пасажирського сполучення", - сказав Деркач.

За його словами, це не ідеальний маршрут, але якщо на інші пункти пропуску будуть довгі черги, то перевізники захочуть ним скористатися.

Також, за його словами, протягом року відкриється пасажирське сполучення через ПП "Лужанка - Берегшурань" на кордоні з Угорщиною.

"Запускаємо цього року однозначно Лужанку... (ПП "Лужанка - Берегшурань", - ІФ-У). Чекаємо підписання ноти від наших угорських колег. Ми вже зі свого боку все зробили, все погодили з Кабміном", - сказав Деркач.

Як відомо, у лютому голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький повідомив, що автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" на Львівщині запрацює в найближчі півроку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд домовився про розширення роботи ще одного ПП на кордоні з Угорщиною - "Лужанка - Берегшурань". За його словами, згідно з домовленостями через нього зможуть виїжджати порожні фури без обмежень за вагою, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

 

 

Теги: #польща #відкриття #пп

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