Армія РФ протягом дня двічі обстріляла Нікопольський район з артилерії, тричі атакувала БПЛА
Армія РФ протягом дня двічі обстріляла Нікопольський район з артилерії, тричі - дронами-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Двічі за день Нікопольщина була під вогнем ворожої артилерії. Тричі росіяни спрямовували туди дрони-камікадзе. Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.
За його словами, у Синельниківському районі зафіксовано влучання по будівлі агрофірми.
"Головне, що немає загиблих і постраждалих", - додав він.