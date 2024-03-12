Армія РФ протягом дня двічі обстріляла Нікопольський район з артилерії, тричі атакувала БПЛА

Армія РФ протягом дня двічі обстріляла Нікопольський район з артилерії, тричі - дронами-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за день Нікопольщина була під вогнем ворожої артилерії. Тричі росіяни спрямовували туди дрони-камікадзе. Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, у Синельниківському районі зафіксовано влучання по будівлі агрофірми.

"Головне, що немає загиблих і постраждалих", - додав він.