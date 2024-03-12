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09:36 12.03.2024

Розвідка США вважає, що РФ вдосконалюватиме ядерний потенціал

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Розвідка США вважає, що РФ вдосконалюватиме ядерний потенціал

Американське розвідувальне співтовариство припустило в доповіді, що Росія надалі продовжить модернізувати ядерний потенціал.

"Росія продовжить модернізувати свій ядерний потенціал і збереже найбільший і найрізноманітніший арсенал ядерної зброї. Москва вважає свій ядерний потенціал необхідним для підтримання стримування і досягнення цілей у потенційному конфлікті зі США і НАТО", - ідеться в доповіді Розвідувального співтовариства США, поширеній офісом директорки Національної розвідки Евріл Гейнс.

Розвідка США повідомила, що у неї є побоювання щодо можливостей Росії в цій галузі.

"Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США. Росія розширює і модернізує свій великий і різноманітний набір нестратегічних систем, які здатні нести ядерні або звичайні боєголовки", - наголошується в документі.

Також, за твердженням американської розвідки, РФ "продовжить становити актуальну глобальну кіберзагрозу", "вдосконалюватиме методи роботи розвідки і проведення кібератак".

У Вашингтоні вважають, що Росія "націлена на те, щоб домогтися розколу в західних альянсах" і "ймовірно, спробує вплинути на вибори" у США 2024 року.

Теги: #сша #розвідка #ядерна_зброя

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