Суд залишив чинним рішення у справі ексголови Верховного Суду Князєва

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на рішення Печерського районного суду Києва, яким його визнали винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Сьогодні, 11 березня 2024 року, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги колишнього голови Верховного Суду (ВС) Всеволода Князєва на рішення Печерського районного суду міста Києва, яким його було визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, порушуючи передбачену ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" заборону, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири в Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 м² за ціною, суттєво нижчою за мінімальну ринкову вартість оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, підписаного наприкінці 2017 року, суддя орендував квартиру для проживання зі щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

Постановою Печерського районного суду Києва, яка від сьогодні набирає законної сили, на Всеволода Князєва накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 550 грн, а також конфіскації подарунка в розмірі 906 600 грн. Кошти будуть стягнуті в дохід держави.

"У разі невиконання Князєвим рішення суду добровільно, НАЗК, реалізуючи права стягувача, звертатиметься до органів державної виконавчої служби для забезпечення його примусового виконання", - зазначили в НАЗК.

Рішення апеляційного суду остаточне й оскарженню не підлягає.

У НАЗК зазначили, що встановлені судом обставини є підставою притягнення судді Князєва до дисциплінарної відповідальності, зокрема із застосуванням стягнення у вигляді подання про звільнення з посади судді.

"З метою ініціювання дисциплінарного провадження НАЗК звернеться зі скаргою до Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Князєва визнали винним у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією, відомості про нього буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2023 р. НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення в питаннях одержання подарунків стосовно ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, який орендував елітну квартиру в центрі Києва за ціною, значно нижчою від ринкової - за 1 тис. грн.

18 травня правоохоронці заарештували Князєва за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Суд уже декілька разів зменшував розмір застави Князєву, нині вона становить 45 млн грн. На початку жовтня правоохоронці завершили слідство у справі колишнього голови Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/NAZK_gov_ua/2877