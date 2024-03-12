Події

08:05 12.03.2024

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь і Червоногригорівську громаду, є поранені

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Ворог продовжує обстрілювати Нікополь і Червоногригорівську громаду, є поранені

Російські війська продовжують обстрілювати Нікополь і Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області, є поранені та пошкодження житлової інфраструктури, автомобілів, газопроводів і ліній електропередачі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Учора ввечері агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Із важкої артилерії цілив по райцентру і Червоногригорівській громаді", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, постраждали 49-річний чоловік і жінки 42 і 48 років. Лікуються амбулаторно.

Також ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, ще 17 - пошкодили.

Крім того, пошкоджено й 11 господарських будівель, 5 авто, магазин. А ще - газопроводи та лінії електропередачі. Без світла залишилося понад 1700 сімей.

"Уночі вибухи вщухли. Всюди по області - без атак", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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