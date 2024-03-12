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07:57 12.03.2024

ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

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ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

Збройні сили України за добу ліквідували 10 районів зосередження особового складу ворожих військ, зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 і один радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби.

Як повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні станом на 7:00 вівторка, українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Так, минулої доби українська авіація завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 пункту управління противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 і радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

 

 

 

Теги: #рф #бпла #генштаб_зсу

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