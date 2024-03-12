Події

07:49 12.03.2024

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

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ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

Російські війська в ніч на вівторок атакували територію України за допомогою безпілотників, а також завдавали 8 ракетних і 114 авіаційних ударів і 107 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БПЛА було знищено", - йдеться в повідомленні.

Також ворог завдав 8 ракетних і 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Прогрес Чернігівської області; Обухівка, Амбарне, Куп’янськ, Петропавлівка Харківської області; Кривошиївка та Білогорівка Луганської області; Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.

Також під артилерійським вогнем було понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - зазначили у зведенні.

 

 

 

Теги: #рф #бпла #генштаб_зсу

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