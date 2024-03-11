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10:06 11.03.2024

Армія РФ за добу 11 разів атакувала населені пункти Донецької області, загинули дві людини, поранені 12

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Армія РФ за добу 11 разів атакувала населені пункти Донецької області, загинули дві людини, поранені 12

За минулу добу російські окупаційні війська 11 разів атакували населені пункти Донецької області: внаслідок обстрілу загинули дві людини, поранені 12, зафіксовано численні руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Побєда. У Добропіллі внаслідок атаки шахедів загинули дві людини. У Мирнограді поранено 12 людей, пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхівок. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено два будинки", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його даними, у Краматорському районі "у Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено школу. Під вогнем околиці Костянтинівської громади. У Торецьку (Бахмутський район) пошкоджено два будинки, ще два - в Неліпівці. В Часовоярській громаді пошкоджені дев’ять приватних будинків; один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади".

"Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 481 особу, зокрема 93 дитини", - інформує Філашкін.

Теги: #обстріли #донецька_область

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