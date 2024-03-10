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22:33 10.03.2024

ППО збила за березень 151 зі 175 "шахедів" - Зеленський

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ППО збила за березень 151 зі 175 "шахедів" - Зеленський

Від початку березня росіяни направили в Україну 175 "шахедів", 151 із них було збито, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це – дуже важливий результат. Так, не всі. Так, є влучання. На жаль, є втрати. Є жертви. Але вдається й рятувати наших людей", - сказав Зеленський.

Він подякував "кожному воїну наших мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування. Я дякую кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, усім нашим воїнам протиповітряної оборони. Будемо й надалі нарощувати наші вогневі можливості".

"Я дякую кожному у світі, хто нам із цим допомагає. Буде в Україні більше ППО - дуже активно над цим працюємо", - сказав він.

 

Теги: #ппо #зеленський

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