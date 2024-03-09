Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підготовку до Глобального саміту миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, продовжуючи контакти між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, провів телефонну розмову з радником президента ПАР із національної безпеки Сідні Муфамаді.

"Співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак подякував за участь ПАР у роботі над реалізацією пунктів Формули миру та наголосив на важливості участі представників Африканського континенту в саміті миру.

Єрмак і Муфамаді також обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та ПАР.