Сенат США схвалив пакет законопроєктів про витрати у 2024 фінансовому році - ЗМІ

Сенат США схвалив пакет законопроєктів про часткове фінансування уряду на 2024 фінансовий рік, повідомляє видання The Hill.

"Сенатори в п'ятницю ухвалили пакет із шести законопроєктів про фінансування низки урядових установ до кінця 2024 фінансового року, направивши документ на розгляд президента Байдена", - ідеться в повідомленні.

За нього проголосували 75 сенаторів, 22 виступили проти.

Пакет із шести законопроєктів передбачає виділення понад $460 млрд на фінансування урядових установ, зокрема міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.

Президент США Джозеф Байден на початку березня підписав тимчасовий бюджет уряду, що дасть змогу уникнути перебоїв у його фінансуванні та зупинення роботи.

Законопроєкт раніше підтримали обидві палати американського Конгресу.

Нинішні тимчасові ліміти фінансування федерального уряду для різних відомств мали спливти 1 і 8 березня. Нова ініціатива продовжувала їх до 8 і 22 березня відповідно, даючи законодавцям додатковий час для завершення роботи над повноцінним річним бюджетом.