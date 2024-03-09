Події

08:09 09.03.2024

ППО вночі ліквідувала п'ять безпілотників над Криворізьким районом

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ППО вночі ліквідувала п'ять безпілотників над Криворізьким районом

Сили оборони вночі ліквідували п'ять безпілотників над Криворізьким районом Дніпропетровської області, зафіксовано влучання в промислове підприємство, де виникла пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"5 безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Загиблих і постраждалих немає", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що було влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

Також окупанти цілилися по Нікопольщині. Обстріляли Марганець і одне із сіл громади. Випустили понад 10 снарядів із важкої артилерії.

 

 

 

Теги: #бпла #ппо #дніпропетровська

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