ППО вночі ліквідувала п'ять безпілотників над Криворізьким районом

Сили оборони вночі ліквідували п'ять безпілотників над Криворізьким районом Дніпропетровської області, зафіксовано влучання в промислове підприємство, де виникла пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"5 безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Загиблих і постраждалих немає", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що було влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

Також окупанти цілилися по Нікопольщині. Обстріляли Марганець і одне із сіл громади. Випустили понад 10 снарядів із важкої артилерії.