Події

11:05 08.03.2024

Зеленський - українським жінкам: Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу

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Зеленський - українським жінкам: Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день за права жінок опублікував пост подяки українським жінкам.

"Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю, 8 березня.

"Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!" – наголосив президент України.

Пост проілюстрував фотографіями жінок України - рятувальників, волонтерів, військових, медиків.

Теги: #привітання #жінки #зеленський

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