Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що прибув у п'ятницю, 8 березня, в Україну.

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити тверду підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на увазі Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", - написав він у соцмережі Х.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також повідомила, що рада вітати Домбровскіса знову в Києві в цей особливий день.

"З Міжнародним жіночим днем! Символічно поруч із моєю улюбленою статуєю святої Ольги в бронежилеті", - написала вона в Х, прикріпивши фото.