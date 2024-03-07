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20:21 07.03.2024

Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

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Зеленський про вступ Швеції до НАТО: Ще одна країна стала більш захищеною від російського зла

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зі вступом Швеції до НАТО ця країна стала більш захищеною від російського зла.

"Завершуються процедури щодо вступу Швеції до НАТО. Сьогодні ще одна країна стала більш захищеною від російського зла. Коли безпека однієї країни гарантується, і ця країна здатна по-справжньому зміцнити спільну безпеку, то виграє кожен. Це правило працює незмінно протягом усього часу існування НАТО. І я вірю, що працюватиме й надалі", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "зараз, під час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об'єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси та партнерства, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів".

"Швеція - сильний союзник і країна, якій можна довіряти. І я вітаю кожного у Швеції та кожного в Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в русі до НАТО, і я дякую Швеції за підтримку нашої держави - буде день, коли і Швеція зможе привітати Україну зі вступом до альянсу. Разом ми всі завжди сильніші", - зазначив президент.

 

Теги: #нато #вступ #зеленський

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