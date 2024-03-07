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19:27 07.03.2024

На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, на новопавлівському - ворог 19 разів намагався прорвати оборону - Генштаб

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На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, на новопавлівському - ворог 19 разів намагався прорвати оборону - Генштаб

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 ворожих атак у районах Бердичів, Тоненького, Орлівки, Первомайського, Невельського Донецької області, зі свого боку на новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у четвер увечері.

Загалом протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили сім атак ворога в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Роздолівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону українських військ.

Окрім цього, Сили оборони відбили п'ять ворожих атак у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити своє тактичне становище.

У свою чергу ворог двічі атакував позиції ЗСУ в районі Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, а також здійснив одну безуспішну штурмову дію на лівобережжі Дніпра на херсонському напрямку.

На оріхівському напрямку противник наступальних і штурмових дій не вів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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