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17:58 07.03.2024

Протокол про приєднання Швеції до НАТО набув чинності

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Протокол про приєднання Швеції до НАТО набув чинності

Після майже дворічних переговорів протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу набув чинності, повідомили в Держдепартаменті США.

"Протокол набув чинності 7 березня 2024 року", - йдеться в оприлюдненому на сайті Держдепу документі.

У ньому зазначається, що 7 березня було виконано всі необхідні для приєднання умови.

Отже, усі ключові етапи на шляху Швеції до НАТО пройдено. Пізніше в четвер завершаться решта формальних процедур щодо її приєднання до альянсу.

В оприлюдненому раніше повідомленні Білого дому йшлося, що 7 березня Швеція стане членом альянсу.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році.

Теги: #нато #швеція

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