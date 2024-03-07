Протокол про приєднання Швеції до НАТО набув чинності

Після майже дворічних переговорів протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу набув чинності, повідомили в Держдепартаменті США.

"Протокол набув чинності 7 березня 2024 року", - йдеться в оприлюдненому на сайті Держдепу документі.

У ньому зазначається, що 7 березня було виконано всі необхідні для приєднання умови.

Отже, усі ключові етапи на шляху Швеції до НАТО пройдено. Пізніше в четвер завершаться решта формальних процедур щодо її приєднання до альянсу.

В оприлюдненому раніше повідомленні Білого дому йшлося, що 7 березня Швеція стане членом альянсу.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році.