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14:26 07.03.2024

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих

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Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, удостоєних цього звання посмертно, повідомила пресслужба Офісу президента.

Звертаючись до присутніх у Нагородній залі Маріїнського палацу, глава держави зазначив, що сьогодні тут представлені різні види та роди українських військ, різні бойові історії, але в Україні завжди пануватиме однакова повага до всіх українських воїнів і до кожного героїчного підрозділу Сил оборони та безпеки.

"Справжня пам'ять про Героїв завжди базується на двох елементах: на відчутті вдячності та незмінній шані до всього, що зроблено заради нашої держави та наших людей. Україна ніколи не втратить це відчуття й завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх Героїв. Кожного й кожну, хто став на захист країни. Усіх, хто став взірцевим воїном. Кожен, чий особистий вибір сміливості та героїчні вчинки допомогли Україні вистояти на шляху нашої незалежності", – сказав Зеленський.

Він подякував усім, хто бореться заради держави, і кожній родині українських Героїв за те, що в Україні є такі воїни. "Хай усі покоління українського народу пам'ятатимуть тих, хто захищав і захистив Україну. І хай буде світлою пам'ять про всіх наших Героїв, які віддали своє життя заради України", – зазначив президент.

Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям Сил оборони України та членам родин загиблих Героїв.

Теги: #квартири #герої #зеленський

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