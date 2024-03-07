Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих
Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, удостоєних цього звання посмертно, повідомила пресслужба Офісу президента.
Звертаючись до присутніх у Нагородній залі Маріїнського палацу, глава держави зазначив, що сьогодні тут представлені різні види та роди українських військ, різні бойові історії, але в Україні завжди пануватиме однакова повага до всіх українських воїнів і до кожного героїчного підрозділу Сил оборони та безпеки.
"Справжня пам'ять про Героїв завжди базується на двох елементах: на відчутті вдячності та незмінній шані до всього, що зроблено заради нашої держави та наших людей. Україна ніколи не втратить це відчуття й завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх Героїв. Кожного й кожну, хто став на захист країни. Усіх, хто став взірцевим воїном. Кожен, чий особистий вибір сміливості та героїчні вчинки допомогли Україні вистояти на шляху нашої незалежності", – сказав Зеленський.
Він подякував усім, хто бореться заради держави, і кожній родині українських Героїв за те, що в Україні є такі воїни. "Хай усі покоління українського народу пам'ятатимуть тих, хто захищав і захистив Україну. І хай буде світлою пам'ять про всіх наших Героїв, які віддали своє життя заради України", – зазначив президент.
Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям Сил оборони України та членам родин загиблих Героїв.