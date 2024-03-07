Події

08:46 07.03.2024

У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону

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У Харківській області російські дрони вдарили по навчальному полігону

Окупанти вдарили безпілотниками по навчальному полігону в Харківській області в ніч на 7 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Харківщина вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. Жертв і постраждалих немає", - ідеться в телеграм-каналі відомства.

Унаслідок обстрілу частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м.

Для ліквідації наслідків ворожого удару залучалося 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.

Теги: #харківська_область #бпла #полігон

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