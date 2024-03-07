Окупанти продовжують атакувати позиції українських сил на семи напрямках

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських сил на семи напрямках, інформує ранкове зведення Генерального штабу станом на 7:00 четверга.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районах н.п. Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

По 11 відбитих атак зафіксовано на лиманському (поблизу н.п. Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне) і бахмутському (неподалік н.п. Іванівське, Кліщіївка, Андріївка) напрямках Донецької області.

Також ворог здійснив 16 атак у районах на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області на оріхівському напрямку.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника біля н.п. Синьківка і Табаївка Харківської області.

А в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції українських захисників.

Загалом за добу відбулося 92 бойових зіткнення, повідомляють у Генштабі.