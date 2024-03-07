Генштаб ЗС України: Армія РФ за добу завдала шести ракетних і 90 авіаударів

Ворог завдав п'ять ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у зведенні.

Зокрема, минулої доби авіаударів зазнали н.п. Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам'янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 100 н.п. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.