Події

19:26 06.03.2024

За добу ворог завдав п’яти ракетних і 75 авіаударів, здійснив 65 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав п’яти ракетних і 75 авіаударів, здійснив 65 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав п’яти ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в середу ввечері.

Зазначається, що окупанти завдали авіаційних ударів у районах Кам'янки Сумської області та Козачої Лопані Харківської області, Ямполівки, Богданівки, Ступочок, Нью-Йорка, Покровська, Нетайлового, Красногорівки, Водяного, Урожайного, Старомайорського Донецької області та Новодарівки, Червоного Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 155 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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