ЗС України відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

За добу українські захисники відбили 20 ворожих атак поблизу Бердичів, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим на фейсбуці у середу ввечері, загалом протягом доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

Крім цього, ЗС України відбили 3 ворожі атаки біля Табаївки Харківської області на куп'янському напрямку.

Також 7 атак окупантів було відбито поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області на лиманському напрямку, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 11 ворожих атак неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки на Донеччині, де противник намагався покращити своє тактичне положення.

Своєю чергою, ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ у Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області на новопавлівському напрямку.

Окрім цього окупанти здійснили 4 безуспішні атаки в районі Роботиного Запорізької області на оріхівському напрямку.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на придніпровському (херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів.