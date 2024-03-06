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16:00 06.03.2024

Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

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Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

Відвантаження бронетранспортерів, рішення про передачу яких Україні було ухвалене Болгарією раніше, розпочалося в середу, повідомляється на сайті болгарського новинного телеканалу BTV.

Загалом Україні буде передано 110 БТР, але доставляти їх будуть комплектами по шість штук. За організацію їх перевезення відповідає Міністерство оборони Болгарії.

"Перший бронетранспортер був завантажений на платформу і відправився з бази "Жандармерія" в Софії на залізничну станцію в Новому Іскирі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на початку поточного року в урядовому "Державному віснику" було опубліковано текст рішення про безоплатну передачу бронетранспортерів Міністерству оборони України.

Як повідомлялося, парламент Болгарії 22 листопада 2023 року підтримав у першому читанні законопроєкт про ратифікацію Угоди між Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія та Міністерством оборони України про безоплатне надання бронетанкової техніки, підписаної в Софії 8 серпня 2023 року і в Києві 13 листопада 2023 року. Однак 4 грудня президент Болгарії Румен Радев наклав на закон про ратифікацію угоди вето, оскільки, за його словами, народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами передачі. 8 грудня парламент Болгарії подолав вето президента.

Угода передбачає, що Болгарія поставить БТР та наявне озброєння, а також запасні частини. Машини були придбані в 1980-х роках і простояли законсервованими кілька десятиліть. Крім цього, Народні збори Болгарії 8 грудня переважною більшістю голосів проголосували за надання додаткової військової допомоги Україні, за можливість використання болгарського повітряного простору для навчання українських пілотів F-16, а також за дозвіл обмеженій кількості українських військовослужбовців на транзит або перебування в Болгарії для навчання.

 

Теги: #бтр #болгарія #військова_допомога

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