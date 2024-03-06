Події

07:55 06.03.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 50 артилерійських систем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 50 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу знищили 1250 окупантів, 21 танк, 40 бронемашин, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 58 безпілотників, 1 крилату ракету, 1 корабель, 68 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 420270 (+1250) осіб, танків - 6678 (+21) од, бойових броньованих машин - 12728 (+40) од, артилерійських систем - 10308 (+50) од, РСЗВ - 1008 (+1) од, засоби ППО - 701 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7921 (+58), крилаті ракети - 1918 (+1), кораблі/катери - 26 (+1) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13479 (+56) од, спеціальна техніка - 1642 (+12)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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