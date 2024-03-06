Українські ракетники за добу ліквідували ЗРК Бук-М1 і РЛС контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1" - Генштаб

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в середу вранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 і 1 радіолокаційному комплексу розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1".