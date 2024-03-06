На фронті за добу було 86 зіткнень, на новопавлівському напрямку ЗС України відбили 39 атак

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень, зокрема на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника поблизу населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки противника біля населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 23 атаки ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак у районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель проєкту 22160 "Сергей Котов".