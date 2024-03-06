Силами оборони вночі знищено 38 із 42 БПЛА, які атакували Україну

Ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed". Силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація про постраждалих та пошкодження об'єктів інфраструктури уточнюється.

Крім того, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.