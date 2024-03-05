Домовленості з партнерами щодо оборонного виробництва реалізуємо якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський провів наради з оборонного виробництва та міжнародної діяльності.

"Був звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше - щодо поставок і щодо спільних проєктів. Я вдячний усім, хто допомагає принципово, вчасно і без збоїв", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Також провів нараду з міжнародним блоком уряду, Офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямах. Плануємо наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості. Україна має досягти своїх цілей, ми всі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права", - сказав він.