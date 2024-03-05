Українська авіація завдала за добу ударів по 11 місцях скупчення окупантів і збила 3 ворожі винищувачі

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, завдали за минулу добу ураження по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів, одному ворожому складу боєприпасів, одному зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" і одному радіолокаційному комплексу розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1" противника.

"Цієї ночі в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України уражено російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" з екіпажем на борту. Перевіряється інформація щодо перебування на борту корабельного транспортно-бойового гелікоптера Ка-29", - йдеться у зведенні.