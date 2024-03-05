Окупанти за добу завдали двох ракетних і 67 авіаударів по Україні, обстріляли понад 160 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу двох ракетних і 67 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник здійснив 95 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляють у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Новоєгорівка Луганської області, Часів Яр, Семенівка, Богданівка, Вугледар, Курдюмівка та Дружба Донецької області, Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 160 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Костянтинівка та Вугледар Донецької області.

З реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда, Дружба та Осоївка Сумської області.