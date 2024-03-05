Події

19:23 05.03.2024

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 34 ворожі атаки, на авдіївському 22

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ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 34 ворожі атаки, на авдіївському 22

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському та авдіївському напрямках.

"На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка... На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 34 рази намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

П'ять ворожих атак відбито на лиманському напрямку біля населеного пункту Терни Донецької області, одну - на бахмутському напрямку поблизу населеного пункту Біла Гора Донецької області, ще п'ять атак відбито на оріхівському напрямку неподалік населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине.

"На Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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