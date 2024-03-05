Міжнародний безпековий форум GLOBSEC-2024 відбудеться у Празі з 30 серпня до 1 вересня, повідомляють на сайті організації.

"Рішення про проведення Форуму GLOBSEC 2024 у Празі цього року знаменує собою символічний крок на шляху до більш інтенсивної регіональної співпраці. Багата історія та стратегічне значення Праги роблять її ідеальним місцем для сприяння міжнародному діалогу та посилення конструктивного голосу Центральної Європи", - сказав президент і засновник GLOBSEC Роберт Васс.

Він також подякував за патронаж чеському президенту Петру Павелу.

"У співпраці з чеськими партнерами з урядового, неурядового та приватного секторів ми прагнемо використати наш 18-річний досвід і організувати успішне проведення 19-ї конференції в Празі", - додав Васс.

Він наголосив, що ситуація у сфері міжнародної безпеки безпрецедентна, стабільність світового порядку зазнає серйозних викликів і постійних випробувань.

Цьогоріч Північноатлантичний альянс також відзначає своє 75-річчя, що збігається з 20-річчям розширення НАТО і ЄС.

"Війна в Україні триває вже третій рік. Окрім того, президентські вибори в Америці та парламентські вибори в Європі матимуть глибокий вплив на майбутнє трансатлантичних відносин і глобальної безпеки. Форум GLOBSEC покликаний стати платформою для конструктивного діалогу в межах трансатлантичної співпраці з партнерами з різних частин світу", - пояснив Васс.

Тоді як Форум GLOBSEC 2024 переїжджає до Праги, штаб-квартира організації GLOBSEC залишиться в Братиславі. У Словаччині GLOBSEC продовжить розвивати свій флагманський Tatra Summit.