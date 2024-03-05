Події

18:42 05.03.2024

Між регіоном Тоскана та Київською областю підписано Угоду про побратимство

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Завдяки угоді, підписаній у форматі відеоконференції губернатором Тоскани Еудженіо Джані та головою Київської обласної державної адміністрації Русланом Кравченком, було встановлено співпрацю, солідарність і дружбу між регіоном Тоскана та Київською областю, повідомляє посольство Італії в Україні.

"Угода стосується розвитку потенціалу цих регіонів і має спільну позицію: така співпраця допоможе також і у вирішенні надзвичайної гуманітарної ситуації в Київській області, спричиненої військовою агресією РФ та її середньостроковими і довгостроковими наслідками", - заявив Джані.

Обидва регіони мають намір зміцнювати зв'язки між населенням і установами, підтримувати форми співпраці для взаємного розвитку, а також ініціювати спільні дії для потреб жителів Київської області. Як наголосив губернатор Тоскани, підписання угоди завершує тривалий процес діалогу, що розпочався рік тому під час відеоконференції з Київською областю.

Зазначено, що угода передбачає сприяння процесам обміну та співпраці в конкретних сферах, як-от: економічний розвиток і підприємництво, академічна, наукова та культурна співпраця, бізнес-можливості, дослідження та інновації, охорона здоров'я. Як зазначили в посольстві, саме у сфері охорони здоров'я, в якій регіон Тоскана має особливі напрацювання, планується сконцентрувати основну та першочергову підтримку Київської області.

Крім того, для реалізації подальших цілей, передбачених цією угодою, сторони обмінюватимуться досвідом і проводитимуть зустрічі; розроблятимуть спільні проєкти у сферах, що становлять взаємний інтерес; співпрацюватимуть і підтримуватимуть мешканців області, які постраждали внаслідок військової агресії.

Термін дії угоди - до 30 вересня 2025 року.

Теги: #київська_область #тоскана

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