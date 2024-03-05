В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

Служба безпеки України завершила розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", колишнього народного депутата Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності на користь РФ, повідомляють в СБУ.

У повідомленні спецслужби в телеграм-каналі у вівторок зазначено, що обвинувальний акт щодо Мураєва скеровано до суду.

"Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.... Таким чином, він сприяв агресору в численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф", - йдеться в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було введено санкції РНБО.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Українська спецслужба нагадує, що восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва в Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони на місці злочину.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.