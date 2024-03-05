У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі - Лубінець

У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели незаконні обшуки в будинках 10 кримських татар, їх затримали, окупанти інкримінують їм статтю "організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації", повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні на світанку російські силовики увірвалися в будинки 10 кримських татар у Бахчисараї та Джанкойському районі. Серед них - релігійні діячі та активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Лубінець зазначив, що окупанти провели незаконні обшуки в помешканнях Рустема Османова, Азіза Азізова, Мемета Люманова, Мустафи Абдураманова, Ремзі Куртнезірова, Ваїта Мустафаєва, Алі Мамутова, Арсена Кашки, Енвера Халілаєва, Нарімана Аметова.

"Колишній імам Ремзі Куртнезіров - літній чоловік, має інвалідність другої групи. У нього ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, права сторона тіла - неробоча. Під час обшуку йому стало зле: сильно піднявся тиск, довелося викликати швидку", - зазначив омбудсмен.

Водночас російські силовики все одно забрали Куртнезірова та інших до "Управління ФСБ Криму" в Сімферополі.

Згідно з інформацією, отриманою українською стороною від кримських адвокатів, попередньо всім десятьом інкримінують статтю "організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації".

"Наголошую, РФ укотре зухвало нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Незаконні обшуки та затримання цивільних на тимчасово окупованій території є злочином проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя. Справжня мета окупанта - знищити будь-які прояви опору та солідарності в українському Криму", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що світова спільнота має активізувати зусилля та посилити тиск на Росію, задля припинення нею грубих порушень прав людини в Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.