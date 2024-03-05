У результаті обстрілу у Херсоні вранці поранено чоловіка, його госпіталізували

Унаслідок ворожого ранкового обстрілу поранено одну людину, її госпіталізовано, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у вівторок.

"Близько 7.00 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. У результаті цього отримав поранення 76-річний чоловік. Наразі його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється", - написав він у своєму телеграм-каналі.