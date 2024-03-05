Сили оборони знищили 18 із 22 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну

Сили оборони України в ніч на 5 березня знищили 18 із 22 ударних БПЛА типу "Shahed", спрямованих із району пусків Балаклава - Крим, повідомляють Повітряні сили (ПС) Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" - райони пусків Балаклава - Крим", - ідеться в повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, у результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "шахедів" у межах Одеської області.

Уточнюється, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.