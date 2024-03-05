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06:57 05.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по восьми районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по восьми районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БПЛА противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06:00 вівторка.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника.Джерело:

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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