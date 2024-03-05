Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 28 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 28 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 вівторка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 7 атак поблизу населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника біля населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника неподалік населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак ворога біля населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку у населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.