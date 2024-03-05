Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:54 04.03.2024
ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.

ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.

23:03 04.03.2024
Умеров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання ЗСУ

Умеров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання ЗСУ

22:27 04.03.2024
Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

16:06 04.03.2024
Зеленський доручив забезпечити постраждалих від удару "Шахедом" в Одесі допомогою та за потреби житлом

Зеленський доручив забезпечити постраждалих від удару "Шахедом" в Одесі допомогою та за потреби житлом

00:32 04.03.2024
Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

22:58 03.03.2024
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

21:49 03.03.2024
Глава МЗС Литви про удар по Одесі: Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод

Глава МЗС Литви про удар по Одесі: Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод

21:03 03.03.2024
В Одесі завершено пошукову операцію на місці зруйнованої внаслідок атаки дронів багатоповерхівки

В Одесі завершено пошукову операцію на місці зруйнованої внаслідок атаки дронів багатоповерхівки

20:09 03.03.2024
В Одесі внаслідок учорашнього удару БПЛА загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей

В Одесі внаслідок учорашнього удару БПЛА загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей

19:32 03.03.2024
В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПВО ПРАЦЮЄ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ - СИЛИ ОБОРОНИ ПІВДНЯ.

Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

ОСТАННЄ

Французькі депутати закріпили право на аборти в конституції

Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили потреби ЗС України та розширення можливостей у межах Морської коаліції

Суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників на Донеччині через повторну атаку окупантів

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Байден продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 бойових зіткнення, армія РФ завдала п'яти ракетних і 44 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА