ВИБУХ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини
Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини
Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили потреби ЗС України та розширення можливостей у межах Морської коаліції
Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками
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